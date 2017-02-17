Что едят балерины. Мифы и реальность.

Так что же все-таки едят балерины и едят ли они вообще...
Открою страшную тайну - балерины едят все тоже самое что и обычные люди. Кроме шуток.
Когда я задала своим коллегам вопрос на каких диетах они сидят, на меня посмотрели довольно странно. А то я сама не знаю на каких диетах мы сидим.
Самая лучшая диета - это репетиции, то есть нагрузки. Ведь многие из нас придя на работу к десяти утра, покидают стены театра в десять вечера.
Да, конечно бывает, что не успеваешь нормально пообедать. Но...
У многих есть традиция - второй завтрак в одном из буфетов театра. И выглядеть он может вот так.
Или скажем так.
Балерины едят все: мясо, рыбу, овощи, мороженое и пирожные. Кто-то очень любит шоколад и все сладкое, кто-то соленые огурцы и острое.
Конечно все это не съедается тоннами.
Правильно питаться тоже не всегда получается. Ведь буфетах и столовых театра завтракают, обедают и перекусывают не только хрупкие создания - балерины, но и артисты балета мужского пола, а так же артисты хора, оперы, миманса, оркестра, да и вообще все те, кто работает в театре.
Для нас вряд ли будут готовить отдельную, правильную еду.
Конечно у каждой артистки есть свои устоявшиеся правила питания.
Я например никогда не завтракаю дома. Только чашка кофе, в крайнем случае йогурт. Но зато обязательно завтракаю в театре, часто съедая за вторым завтраком тарелку супа.
Кто-то наоборот, предпочитает утром съесть кашу. Кто-то не представляет себя завтрака без куска мяса.
Все эти пристрастия чисто индивидуальны.
Одна из девочек мне рассказала, что очень любит соленое и острое, но ограничивает себя в этом, так как соленые продукты задерживают в организме жидкость. У кого-то сушки откладываются не туда, а кто-то не представляет жизнь без порции мороженого.
Как вы думаете, продукты с доставкой на дом - это еда для балерины? А есть среди них и те, кто заказывает ужины например в Шефмаркете.
Понятно что заказать можно салаты и диетические блюда. Но поверьте, что это абсолютно не так.
А видели бы вы как мы отмечаем дни рождения у себя в гримерных. Это я вам скажу великолепное зрелище. Чипсы, соленые орешки, копченая колбаса, ветчина, сыры, конфеты, пирожные и торты. Кажется ничего не забыла. )))
Ах да, вино, шампанское, ну и конечно соки.
И пиво мы тоже пьем. Ну те, кто его любит.
Да и то что балерины не едят после шести вечера - это тоже миф. Понятно, что наедаться перед спектаклем никто не будет. Поэтому вполне естественно прийти домой после спектакля и поужинать.
А диеты? Некоторые сидели на них, но в лет 13-15, когда в организме происходили гормональные изменения. Да в этот период возможно набрать лишний вес, особенно если есть предрасположенность к полноте.
Остались вопросы? С удовольствием отвечу на них. Я открыта для общения.
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