Что едят балерины. Мифы и реальность.

Из жизни балерины Большого театра. Просто так "Жизель" была одним из первых спектаклей, которые я станцевала придя много лет назад в Большой театр. Чья редакция шла уже не помню. Возможно Леонида…

Из жизни балерины Большого театра. Слов нет... Убегая за кулисы после Сарацинского хотелось произнести только одну фразу:"...., Богорад!" Какого, простите, хрена приходить на репетиции, проверять…

Из жизни балерины Большого театра. Репетиции по телефону... Привыкайте к новому формату, - было сказано нам в конце репетиции. - Это качество, это уровень Большого. Качество? Уровень? Новый формат? Но обо…

Из жизни балерины Большого театра. Рутина... Вот о чем писать, когда ничего не происзодит. Или вернее происхолит, но то же самое было вчера и будет завтра. Класс, репетиции, спектакль. Одним…

Большой театр. По ту сторону Вот не зря говорят - ничего не бывает случайно. Сегодня днем, на последнюю репетицию я поднималась на Верхнюю сену на лифте. Когда собралась домой,…

Из жизни балерины Большого театра. И снова здравствуйте. Я вернулась! А это значит, что сегодня полноценный рабочий день. Причем с одним вызовом. То есть все репетиции только утром и свободный вечер. В…

Из жизни балерины Большого театра. Один мой день. Продолжение. Добравшись до места первой остановки нашего путешествия и прогулявшись вокруг огороженного забором замка, мы отправились дальше решив вернуться…

Из жизни балерины Большого театра. Один мой день Всем доброе утро. Не знаю как у вас, а у меня оно сегодня началось в пять утра. Ведь сегодня у меня выходной. Ну или потому что сегодня у меня…